أحمد مرتضى: طارق حامد عاد للتدريبات.. وأسامة نبيه سيكون في الجهاز الفني المقبل

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك إن طارق حامد نجم الفريق عاد للمشاركة في التدريبات.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن طارق إصابته في الركبة ولا يزال بعيدا عن المشاركة في المباريات مع الفارس الأبيض.

وصرح أحمد مرتضى عبر قناة الشمس "طارق حامد عاد للتدريبات، يتعافى بشكل جيد".

وأضاف "أسامة نبيه سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق، المدرب الأجنبي أفضل للأندية الجماهيرية لأنه لا يقع تحت ضغوط كبيرة مثل المصري".

وأعلن الزمالك تعيين نبيه مدربا للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ العقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وواصل أحمد مرتضى "أميل للمدرسة البرتغالية في المدربين، شخصيتهم قوية ويستطيعون السيطرة على الفريق، هذا رأيي الشخصي".

وعن مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين، أوضح أحمد مرتضى "أنهينا الأمور المالية مع الرباعي بنيامين أتشيمبونج وفرجاني ساسي وكريستيان جروس وجايمي باتشيكو".

وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 أمام مضيفه الوداد المغربي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا ليتوقف رصيده عند نقطتين ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه فيوتشر يوم الأربعاء في الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز.