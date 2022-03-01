مدحت عبد الهادي: أرفض تبرير استبعادي من الزمالك بسوء السلوك

أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في الجهاز الفني للزمالك اعتراضه على تبرير استبعاده بسوء السلوك، مثلما كتب عبر حسابه في فيسبوك.

وأعلن الزمالك إقالة مدحت عبد الهادي وأمير عزمي من جهازه الفني قبل أن يفسخ التعاقد مع المدير الفني باتريس كارتيرون ويعين أسامة نبيه بدلا منه بصفة مؤقتة.

وكتب مدافع مصر والزمالك السابق عبر فيسبوك "لم أدخر جهدا لمساعدة الفريق".

وأضاف "ما أعترض عليه أن تنتهي التجربة بالإعلان أن استبعادي سببه سوء السلوك، أرفض ذلك".

واستمر "أنا أحد قادة الزمالك عبر التاريخ والكل يعرف من هو مدحت عبد الهادي".

وواصل "أكرر اعتذاري لحامل الكرات في مباراة الوداد، لم أقصد دفعه، نتيجة المباراة جعلتني أحاول إعادة الكرة للملعب سريعا".

وأتم "الزمالك بيتي، انتهت تجربة لكن علاقتي بالنادي لم تنته. ليس مدحت عبد الهادي الذي يوصف استبعاده على أنه بسبب سوء السلوك".

وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 أمام مضيفه الوداد المغربي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا ليتوقف رصيده عند نقطتين ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه فيوتشر يوم الأربعاء في الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز.