الزمالك يكشف عما قاله كارتيرون وأمير مرتضى في وداع المدرب الفرنسي للاعبين

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 23:43

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

كشف الزمالك مساء اليوم الإثنين في فيديو عبر حسابه بموقع "يوتيوب" عما قاله باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق في اللاعبين أثناء توديعهم عقب فسخ تعاقده بالتراضي.

وأعلن الزمالك رحيل كارتيرون بالتراضي بعد الهزيمة من الوداد بثلاثة أهداف لهدف في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي في ملعب محمد الخامس.

وحرص كارتيرون على توديع اللاعبين في مران اليوم كما تم إهدائه درع النادي.

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وقال أمير مرتضى لكارتيرون: "بالتأكيد لا يوجد أحد يرغب في نتائج سيئة المدرب والجهاز الفني قدموا كل ما لديهم".

وواصل "لكن في النهاية هذه هي الكرة وأتمنى له التوفيق سواء اختار إكمال مسيرته في مصر أو الذهاب لمكان آخر وأشكره على كل الأشياء الجيدة التي قدمها وتتويجنا بثلاث بطولات سويا".

وأكمل "العمل الذي قمت به والذي تمنيت أن يحدث سيعمل الفريق والإدارة والجهاز الفني الجديد على إكماله ونقود الزمالك نحو بطولات جديدة".

أما كارتيرون فقال: "فسخنا التعاقد بشكل ودي وأشكر أمير على حل الموضوع بشكل ودي لأن النادي والفريق لا يستطيع تحمل مشاكل أخرى".

وواصل "أشكركم يا رجال لقد عشت معكم الكثير من اللحظات الجميلة وفزت معكم بثلاث بطولات هي الدوري والسوبر المصري والسوبر الإفريقي".

وتابع "أشعر بالانزعاج لأنني في آخر أسابيع كنت متفائل أن تعلبوا بروح أكبر وحماس أكبر ولكنني أحمل نفسي المسؤولية وأشكركم وأتمنى لكم التوفيق".

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