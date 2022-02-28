وكيله: باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف شريف فاروق وكيل أعمال جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك موقفه من العودة لتدريب الفريق الأبيض.

وقال فاروق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك لأنه فوجئ برحيله وكان يشعر بالحزن لأنه كان يعتقد أنه لا يستحق أن يرحل بهذه الطريقة".

وأضاف "إذا عاد باتشيكو لتدريب الزمالك سيختار الجهاز المعاون له من الأسماء المصرية وقد يضيف أحد العناصر الأجنبية".

أخبار متعلقة
كارتيرون يحضر مران الزمالك لتوديع اللاعبين مران الزمالك – تدريبات استشفائية للاعبين وتقسيمة قوية أولى رسائل أسامة نبيه للاعبي الزمالك

وأتم تصريحاته "باتشيكو حاليا غير مرتبط بتدريب أي فريق وفقط يحلل المباريات لأحد القنوات في البرازيل".

ورحل البرتغالي باتشيكو عن تدريب الزمالك بعد عدة مباريات في بداية الدوري المصري الموسم الماضي.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ولعب مع الفريق نهائي البطولة أمام الأهلي والذي خسره الأبيض.

وأعلن الزمالك رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بالاتفاق بين الطرفين.

الزمالك باتشيكو كارتيرون الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يكشف عما قاله كارتيرون وأمير مرتضى في وداع المدرب الفرنسي للاعبين مران الزمالك – تدريبات استشفائية للاعبين وتقسيمة قوية محمد معروف يدير مباراة فاركو والأهلي خبر في الجول - الأهلي ينتظر نتائج فحوصات بانون لتحديد موقفه من التدريبات العشري: مهند لاشين إصابته بسيطة.. ونحتاج لانتصارين متتاليين اهتزاز زعيم الثغر مستمر.. الاتحاد يتعادل مع طلائع الجيش ظهور فلسطيني وجزائري في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة كارتيرون يحضر مران الزمالك لتوديع اللاعبين
أخر الأخبار
الزمالك يكشف عما قاله كارتيرون وأمير مرتضى في وداع المدرب الفرنسي للاعبين 38 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
مدرب روسيا بعد الاستبعاد من ملحق كأس العالم: لقد انتهى حلمنا ساعة | تصفيات كأس العالم
قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ديلي ميل: إنذار كاش لم يكن بسبب السياسة.. حكام الدوري الإنجليزي يسمحون بدعم أوكرانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصرع 5 لاعبين سودانيين غرقا 2 ساعة | الوطن العربي
الكاميرون تقيل كونسيساو وتعين سونج مديرا فنيا للمنتخب 2 ساعة | إفريقيا
روسيا ليست الأولى.. وقائع سياسية أدت لاستبعاد وانسحاب في الرياضة 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد