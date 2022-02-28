وكيله: باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك

كشف شريف فاروق وكيل أعمال جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك موقفه من العودة لتدريب الفريق الأبيض.

وقال فاروق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك لأنه فوجئ برحيله وكان يشعر بالحزن لأنه كان يعتقد أنه لا يستحق أن يرحل بهذه الطريقة".

وأضاف "إذا عاد باتشيكو لتدريب الزمالك سيختار الجهاز المعاون له من الأسماء المصرية وقد يضيف أحد العناصر الأجنبية".

وأتم تصريحاته "باتشيكو حاليا غير مرتبط بتدريب أي فريق وفقط يحلل المباريات لأحد القنوات في البرازيل".

ورحل البرتغالي باتشيكو عن تدريب الزمالك بعد عدة مباريات في بداية الدوري المصري الموسم الماضي.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ولعب مع الفريق نهائي البطولة أمام الأهلي والذي خسره الأبيض.

وأعلن الزمالك رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بالاتفاق بين الطرفين.