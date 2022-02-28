محمد معروف يدير مباراة فاركو والأهلي

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ويلعب فاركو ضد الأهلي، ومصر للمقاصة ضد الإسماعيلي، والجونة ضد البنك الأهلي.

ويدير محمد معروف مباراة فاركو والأهلي ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهشام الدسوقي، ومحمود ناجي حكما رابعا.

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والثنائي أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح للفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

أما مباراة المقاصة والإسماعيلي يتولى إدارتها محمد الصباحي ويعاونه كل من خالد السيد وإسلام أبو العطا، ومحمود منصور حكما رابعا.

وإبراهيم نور وأسامة السيد للفيديو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط. ويأتي المقاصة في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

ويتولى نادر قمر الدولة إدارة مباراة الجونة ضد البنك الأهلي ويعاونه كل من عماد العقاد ومحمود كثير، وأسامة إسماعيل حكما رابعا، والثنائي السيد شعبان وعلاء صبري للفيديو.

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

الأهلي فاركو الدوري المصري
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