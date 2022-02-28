الشعباني في مكانه.. الرجاء يعلن تعاقده مع الطاوسي

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

رشيد الطاوسي - وفاق سطيف

أعلن الرجاء المغربي عن تعاقده مع رشيد الطاوسي لتولي قيادة الفريق، وذلك خلفا للبلجيكي مارك فيلموتس.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع السيد رشيد الطاوسي كمدرب جديد للنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف".

وأضاف "نادي الرجاء الرياضي يتمنى حظا موفقا للسيد رشيد الطاوسي وطاقمه التقني في الاستحقاقات الرياضية المقبلة".

أخبار متعلقة
المصري في أمان.. تقرير مغربي: الطاوسي يقترب من تدريب الرجاء دوري أبطال إفريقيا - محسن متولي يقتنص الفوز.. الرجاء على الصدارة بالعلامة الكاملة فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يستضيف مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الوداد

وأقيل فيلموتس يوم الإثنين الماضي رغم البداية القوية للفريق في دوري أبطال أفريقيا بانتصارين على أمازولو الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري.

ولكن يرجع سبب الإقالة إلى نتائج الرجاء في الدوري التي شهدت تراجعا واضحا، حيث تعادل في آخر أربع مباريات قبل رحيل المدرب البلجيكي ليبتعد بثماني نقاط عن الوداد حامل اللقب بعد 17 جولة.

وكان الرجاء قد ارتبط بالتعاقد مع التونسي معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، قبل أن يعلن تعاقده مع الطاوسي.

معين الشعباني رشيد الطاوسي الرجاء المغربي المصري
نرشح لكم
مصرع 5 لاعبين سودانيين غرقا وفاق سطيف يعلن رحيل نبيل الكوكي عن تدريب الفريق الكونفدرالية - أهلي طرابلس يواصل مطاردة بيراميدز.. نهضة بركان يفوز وأورلاندو يضرب بسداسية رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال تصفيات كأس العالم - منتخب العراق يواجه الإمارات في بغداد لأول مرة منذ 8 سنوات مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة دوري أبطال إفريقيا - محسن متولي يقتنص الفوز.. الرجاء على الصدارة بالعلامة الكاملة
أخر الأخبار
مدرب روسيا بعد الاستبعاد من ملحق كأس العالم: لقد انتهى حلمنا 41 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ديلي ميل: إنذار كاش لم يكن بسبب السياسة.. حكام الدوري الإنجليزي يسمحون بدعم أوكرانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصرع 5 لاعبين سودانيين غرقا ساعة | الوطن العربي
الكاميرون تقيل كونسيساو وتعين سونج مديرا فنيا للمنتخب ساعة | إفريقيا
حتى لا يندثر مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
روسيا ليست الأولى.. وقائع سياسية أدت لاستبعاد وانسحاب في الرياضة ساعة | تقرير في الجول
جيسي مارش يخلف بيلسا في ليدز يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد