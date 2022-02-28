الشعباني في مكانه.. الرجاء يعلن تعاقده مع الطاوسي

أعلن الرجاء المغربي عن تعاقده مع رشيد الطاوسي لتولي قيادة الفريق، وذلك خلفا للبلجيكي مارك فيلموتس.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع السيد رشيد الطاوسي كمدرب جديد للنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف".

وأضاف "نادي الرجاء الرياضي يتمنى حظا موفقا للسيد رشيد الطاوسي وطاقمه التقني في الاستحقاقات الرياضية المقبلة".

وأقيل فيلموتس يوم الإثنين الماضي رغم البداية القوية للفريق في دوري أبطال أفريقيا بانتصارين على أمازولو الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري.

ولكن يرجع سبب الإقالة إلى نتائج الرجاء في الدوري التي شهدت تراجعا واضحا، حيث تعادل في آخر أربع مباريات قبل رحيل المدرب البلجيكي ليبتعد بثماني نقاط عن الوداد حامل اللقب بعد 17 جولة.

وكان الرجاء قد ارتبط بالتعاقد مع التونسي معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، قبل أن يعلن تعاقده مع الطاوسي.