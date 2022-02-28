خبر في الجول - الأهلي ينتظر نتائج فحوصات بانون لتحديد موقفه من التدريبات
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 20:23
كتب : أحمد الخولي
ينتظر الأهلي التقارير الطبية الخاصة بالفحوصات الدقيقة التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق.
وعلم FilGoal.com أن بدر بانون مدافع الأهلي خضع لفحوصات طبية دقيقة لدى أحد الأطباء الكبار المتخصصين في أمراض القلب.
وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بشكل أفضل وأدق.
وبناء على نتيجة الفحوصات سيتم تحديد موقف بدر بانون من المشاركة في التدريبات مع الأهلي.
وأصيب المدافع المغربي بدر بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021.
ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب والذي يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.
وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.
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