العشري: مهند لاشين إصابته بسيطة.. ونحتاج لانتصارين متتاليين

قال طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش إن الإصابة التي تعرض لها مهند لاشين لاعب فريقه في مواجهة الاتحاد السكندري بسيطة.

وتعادل طلائع الجيش مع مضيفه الاتحاد في ملعب برج العرب إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري المصري.

وتحدث طارق العشري عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "إصابته بسيطة ولا يوجد قلق".

وعن المباراة قال: "المشاركة في كأس الرابطة أفادنا كثيرا ولدينا بعض الغيابات مثل جون أنطوي".

وأضاف "فزنا على فاركو واليوم فرضنا أسلوبنا في ملعب الاتحاد ونتيجة تصنع الفارق على الصعيد المعنوي".

وواصل "نعم لسنا في مكانتنا وكنا نريد الفوز ولكن هذه النتيجة ستساعدنا فيما هو قادم".

وأتم العشري حديثه قائلا: "كنا نحتاج لفوزين متتاليين لنقفز ثلاثة أو أربعة مراكز ونحصل على الثقة والفوز يجلب الفوز ولكنني أرى أن إيقاعنا في تصاعد والنتائج سوف تتحسن".

ووصل رصيد طلائع الجيش للنقطة العاشرة ويحتل بهم المركز الـ14.