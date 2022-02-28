فيفا يستبعد روسيا من تصفيات كأس العالم

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد روسيا من ملحق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم بعد الأحداث الأخيرة وغزو أوكرانيا.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانا مشتركا مع يويفا إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلعب منتخب روسيا مع بولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

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ورفض منتخب بولندا في وقت سابق اللعب مع روسيا.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن هناك 3 احتمالات للملحق بعد إقصاء روسيا سيتم اختيار أحدهم

-صعود بولندا للنهائي مباشرة

-صعود سلوفاكيا لمواجهة بولندا بعد أن كانت صاحبة المركز الثالث في مجموعة روسيا

-صعود النرويج كأفضل أصحاب المركز الثالث في المرحلة السابقة من التصفيات

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف كل المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في كل المنافسات حتى إشعار آخر.

وعلى صعيد الكرة النسائية، من المنتظر أن يتم إبعاد منتخب روسيا من المشاركة في اليورو ليحل منتخب البرتغال مكانه.

وفي الأندية، تم استبعاد نادي سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ليصعد لايبزيج الألماني مباشرة إلى ربع النهائي.

ودعا كلا من الاتحاد الأوروبي والدوري للتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس.

يورو فيفا استبعاد روسيا تصفيات كأس العالم
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