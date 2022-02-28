اهتزاز زعيم الثغر مستمر.. الاتحاد يتعادل مع طلائع الجيش

واصل الاتحاد السكندري نتائجه المهتزة وتعادل اليوم الإثنين إيجابيا بهدف لمثله مع طلائع الجيش في ملعب برج العرب.

والتقى الاتحاد بمنافسه طلائع الجيش في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.

افتتح مابولولو أهداف المباراة للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأدرك أحمد سمير التعادل لطلائع الجيش بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بفارق الأهداف عن الجونة الثامن.

أما طلائع الجيش فوصل للنقطة العاشرة ويحتل بهم المركز الـ14.

ومنذ فوزه على المصري لم يستطع الاتحاد تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات متتالية بعدما تعادل مع إيسترن كومباني وهُزم من إنبي وتعادل مع طلائع الجيش.

أما طلائع الجيش فبعد فوزه في الجولة الماضية على فاركو فقد نقطتين جديدتين بالتعادل اليوم مع الاتحاد.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل طلائع الجيش وسدد فيكتوري بنينيانجبا كرة قوية ارتدت من القائم لتحرم فريقه من هدف مبكر.

وطالب لاعبو طلائع الجيش بركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع الاتحاد لكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم يحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء للضيوف.

وفي الدقيقة 32 حصل الاتحاد على ركلة جزاء بداعي عرقلة مصطفى الزناري لخالد الغندور.

وسجل مابولولو هدف التقدم لزعيم الثغر من ركلة الجزاء.

وهدأت المباراة وغابت الفرص الخطيرة بعد ذلك إلى أن جاءت الدقيقة 73.

ففي تلك الدقيقة أرسل مصطفى الزناري كرة طولية قابلها تسلمها أحمد سمير وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن تعادل طلائع الجيش.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة كاد خالد الغندور يقتل طلائع الجيش بهدف ثان لكن تسديدته ارتدت من القائم.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.