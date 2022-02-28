دي زيربي بعد عودته إلى إيطاليا: أوكرانيا تقدم درسا في الفخر والكرامة

عاد روبرتو دي زيربي مدرب شاختار الأوكراني إلى بلاده إيطاليا برفقة جهازه المعاون، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وكان المدرب قد عاد إلى كييف عاصمة أوكرانيا، قادما من تركيا حيث كان الفريق يجري استعداداته للنصف الثاني من الموسم، ولكن بعد عودته توقف الدوري الأوكراني في أعقاب اجتياح القوات الروسية.

وقال المدرب في تصريحاته لـ "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن في الوطن وسعداء بالعودة لعائلاتنا، ولكننا لن نصبح سعداء حقا قبل تحرير الشعب الأوكراني".

وأضاف "لقد غادرنا الفندق سريعا ووصلنا إلى المحطة التي كانت قريبة سيرا على الأقدام، وأخذت الرحلة بالقطار 9 ساعات، ثم أخذنا حافلة إلى بودابست (عاصمة المجر) ومن هناك بدأت رحلة الطيران".

وتابع "الحرب يجب أن تتوقف الآن. لا أحد توقع هجوما مشابها في أوكرانيا، لدرجة أن الدوري لم يتوقف في البداية. لم أكن خائفا من إمكانية عدم العودة إلى الديار، وأريد أن أشكر ألكساندر شيفيرين (رئيس يويفا) على دعمه".

وأوضح "لقد كان استثنائيا، حيث تابع رحلتنا خطوة بخطوة وتصرف كشخص عظيم. جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي أيضا كان متعاونا وودودا للغاية".

واختتم "نشعر بالأسف تجاه شعب أوكرانيا الذين يقدمون درسا كبيرا للدول الغربية على سعيد الفخر والكرامة وحس الانتماء".

وعاش دي زيربي الأيام الأولى لهذا الغزو داخل أحد فنادق العاصمة الأوكرانية، حيث رفض الرحيل في بادئ الأمر حتى يغادر كل لاعبيه.