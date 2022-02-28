كارتيرون يحضر مران الزمالك لتوديع اللاعبين

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 17:52

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

حضر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين في ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر رفقة معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وحرص الجهاز الفني السابق على وداع اللاعبين بعد رحيل المدير الفني ومعاونيه بالتراضي عن تدريب الفريق، وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بمنح درع النادي لكارتيرون.

وحرص المدير الفني ومعاونوه على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني الجديد وتمنوا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة .

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واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، و تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

كارتيرون الزمالك
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