رومانو: لينجارد يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

قرر جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد مغادرة الفريق في يونيو المقبل بنهاية عقده، ليرحل في صفقة انتقال حر إلى فريق جديد اعتبارا من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، الذي أشار إلى حفاظ لينجارد على الاحترام والاحترافية حتى نهاية الموسم.

ورغم أن اللاعب سيسعى للمشاركة حين تتاح له الفرصة وتقديم كل ما لديه، إلا أن الخطة لن تتغير، حيث سيرحل في كافة الأحوال بنهاية عقده.

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على الجانب الآخر ذكر رومانو أن المهاجم إدينسون كافاني ينظر إلى خياراته المستقبلية أيضا، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم ذاته.

ورفضت إدارة مانشستر يونايتد رحيل لينجارد في سوق الشتاء الماضي، وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن هذا الرفض جاء بعد رحيل أنتوني مارسيال والقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء واغتصاب صديقته.

وكان نيوكاسل يونايتد أبرز المهتمين بضم لينجارد في الشتاء، وليس من المستبعد أن ينتقل له مجانا في الصيف.

جيسي لينجارد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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