ركلة صالح تعمق جراح سيراميكا كليوباترا ليفوز ايسترن كومباني لأول مرة في تاريخ الدوري

حقق ايسترن كومباني فوزه الأول في تاريخ الدوري المصري الممتاز بإسقاط ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد اليوم الإثنين في الجولة 11 على ملعب بتروسبورت.

وسجل الفلسطيني محمد صالح هدف المباراة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وظل كليوباترا في المركز 11 ورصيده 12 نقطة بينما كومباني ارتقى للمركز 17 ورصيده 6 نقاط.

واستمرت معاناة كليوباترا في البطولة المصرية بعدم الفوز في المباراة السابعة على التوالي، تعادل 4 مرات وخسر 3.

آخر انتصار لفريق المدرب هيثم شعبان يعود إلى 18 نوفمبر الماضي على حساب البنك الأهلي بهدف.

وبعد فوز كومباني، بات نسيج حلوان الفريق الوحيد عبر التاريخ الذي شارك في الدوري المصري ولم يحقق أي انتصار.

نسيج حلوان شارك في البطولة موسم 1987-1988 ولم يفز بأي مباراة ليعود سريعا إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان كليوباترا الطرف الأفضل في المباراة إلى أن عرقل بلال السعيداني اللاعب عماد ميهوب داخل منطقة الجزاء ليحصل كومباني على ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وتقدم أحمد متعب وسدد الكرة ليتصدى لها محمد كوكو لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت تحرك الأخير بكلتا قدميه قبل تنفيذ الركلة.

مما دعى الحكم لإعادة الركلة قبل أن ينفذها محمد صالح بنجاح في الدقيقة 77.

ويحل كومباني ضيفا على إنبي في 8 مارس بينما كليوباترا يستضيف سموحة في اليوم ذاته.