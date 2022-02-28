ماذا فعل أسامة نبيه في مباراة وحيدة قاد فيها الزمالك

سيتعين على أسامة نبيه قيادة القافلة البيضاء لحين التعاقد مع مدرب جديد بعدما اختار مجلس إدارة الزمالك توجيه الشكر للفرنسي باتريس كارتيرون.

المساعد الأسبق لحسن شحاتة وجورفان فييرا وهيكتور كوبر وكارتيرون هو المدير الفني المؤقت للزمالك الآن.

وسيكون لقاء فيوتشر يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز هو الثاني لنبيه (47 عاما) كمدير فني للزمالك.

فالمهاجم السابق للزمالك وغزل المحلة والترسانة قاد مباراة من قبل مع الفريق، كانت في 2013.

في موسم 2012-2013 عمل نبيه مساعدا للبرازيلي فييرا في الزمالك.

وفي نهاية يناير 2013 فوجئ مسؤولي الزمالك ببريد إلكتروني من فييرا يخبرهم فيه سفره بشكل مفاجئ إلى الإمارات "لأسباب قهرية".

واضطر النادي آنذاك الاعتماد على نبيه، قبل أن يعود فييرا لمهام عمله في 8 فبراير.

وخلال فترة غياب فييرا قاد نبيه الزمالك في لقاء وحيد، كان في بداية الدوري المصري الممتاز ضد الاتحاد السكندري الذي كان مدربه أحمد ساري.

في 2 فبراير 2013 وعلى ملعب 30 يونيو تفوق الزمالك بهدفي عمر جابر ومحمد رضا مدافع الاتحاد.

بعدها عاد نبيه لمقعد الرجل الثاني بعد عودة فييرا إلى القاهرة.

قبل أن يرحل بعد توقف الدوري في يونيو 2013، وخلفه حلمي طولان.