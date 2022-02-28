كارتيرون: أنهيت التعاقد بشكل ودي وعدم اللجوء لـ فيفا من أجل إمكانية عودتي مجددا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

أنهى باتريس كارتيرون تعاقده بشكل ودي مع الزمالك وتوجه بالشكر لجماهير النادي ومجلس الإدارة.

وكشف كارتيرون عن عدم اللجوء لفيفا وعدم رغبته الدخول في أي مشكلة من أجل إمكانية عودته لقيادة الفريق مجددا.

وقال كارتيرون في مقطع فيديو بعد جلسته مع مرتضى منصور رئيس النادي: "أشكر جماهير الزمالك ومجلس الإدارة وأمير مرتضى".

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وأضاف "الجميع ساعدني ودعمني واليوم أنا حزينا لأنني كنت أرغب في حصد لقب آخر مع الفريق".

وتابع "لا أريد الدخول في أي مشكلة مع النادي أو اللجوء للفيفا وأنهيت تعاقدي بشكل ودي".

واختتم تصريحاته "وذلك من أجل إمكانية عودتي مرة أخرى في أي وقت".

وجمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، في الساعات الماضية، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من سموحة في الدوري 2-0، ثم التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا 0-0 في أنجولا، قبل الخسارة من الوداد المغربي في المغرب 3-1.

وبذلك، تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 8، وخسر 5.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك الموسم الماضي.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ كارتيرون مع الزمالك، بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

كما يمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تركته في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف بترو لواندا الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي.

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