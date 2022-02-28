مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول عن خطوته المقبلة.. "عرضان سعوديان"

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:18

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

كشف مصدر مقرب من باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، عن خطوة المدرب المقبلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب لديه عرضين من السعودية، من ناديي الاتفاق وأهلي جدة".

وأوضح "عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي".

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وأتم "أما بالنسبة لأهلي جدة، فحتى الآن ما يحدث هو تواصل من بعض الوكلاء مع اقتراب رحيل المدرب الحالي للفريق بيسنيك هاسي".

وسبق لكارتيرون تدريب التعاون السعودي قبل موسمين، بعد نهاية فترته الأولى من الزمالك.

وقال كارتيرون في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير".

وجمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، في الساعات الماضية، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من سموحة في الدوري 2-0، ثم التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا 0-0 في أنجولا، قبل الخسارة من الوداد المغربي في المغرب 3-1.

وبذلك، تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 8، وخسر 5.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك الموسم الماضي.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ كارتيرون مع الزمالك، بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

كما يمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تركته في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف بترو لواندا الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي.

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