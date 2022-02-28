خبر في الجول – نبيه يقود الزمالك حتى التعاقد مع مدرب أجنبي

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة نبيه مدرب الزمالك

يقود أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، ومعاونه أحمد عبد المقصود، الفريق، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وانضم الثنائي للجهاز الفني للزمالك أمس الأحد، وبعد رحيل كارتيرون، قاد الثنائي المران ومن المنتظر قيادة نبيه لمباراة الفريق ضد فيوتشر يوم الأربعاء المقبل.

ويقود الثنائي الفريق إلى تعيين مدرب أجنبي جديد للفريق حسبما علم FilGoal.com.

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وقال كارتيرون في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير".

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، بدأ أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد في ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وجمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، في الساعات الماضية، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من سموحة في الدوري 2-0، ثم التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا 0-0 في أنجولا، قبل الخسارة من الوداد المغربي في المغرب 3-1.

وبذلك، تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 8، وخسر 5.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك الموسم الماضي.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ كارتيرون مع الزمالك، بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

كما يمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تركته في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف بترو لواندا الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي.

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