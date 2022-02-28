كرة طائرة - الأهلي يهزم الاتحاد ويحقق فوزه الثاني في المرحلة النهائية من الدوري

واصل رجال الأهلي لكرة الطائرة انتصاراتهم في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بالتغلب على الاتحاد السكندري.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية والمقامة على صالة حسن مصطفى.

وفاز الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يعزز تقدمه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-18.

وحسم رجال الأهلي المباراة بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وتقام مباريات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء، وتختتم منافسات مرحلة الترتيب في المجموعة يوم الأحد 13 مارس.

وتلعب منافسات الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب بينما تستضيف صالة القناة بالإسماعيلية الجولتين الأخيرتين السادسة والسابعة.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.