انتهت في الدوري - ايسترن كومباني (1)(0) سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

تابع مباشرة مباراة ايسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق77: جووووول! محمد صالح يسجل ركلة الجزاء المعادة لايسترن

ق76: الحكم يعيد ركلة الجزاء بعد تقدم حارس كليوباترا

ق75: أحمد متعب يهدر ركلة الجزاء بعدما تصدى لها محمد كوكو

ق73: ركلة جزاء لايسترن كومباني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20: أحمد محسن يسدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة عرضية وكاد يسجل لكليوباترا

ق3: شادي حسين يهدر فرصة هائلة لكليوباترا بعدما سدد لكن دفاع ايسترن تصدى

بداية المباراة

ايسترن كومباني سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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