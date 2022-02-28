ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أصبح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان منفتحا على تمديد تعاقده مع الفريق وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مبابي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان مبابي قد صرح بأنه رغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي والانضمام لريال مدريد.

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لكن تصريحات اللاعب الأخيرة بأنه لم يقرر مستقبله جعلت صحيفة ليكيب تعتقد بأن اللاعب أصبح على استعداد من جديد للتفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل تمديد العقد.

وفقا للصحيفة الفرنسية فإن مبابي قد يرغب في تأجيل رحيله عن باريس سان جيرمان حتى يصبح الهداف التاريخي للنادي وهو ما لن يتمكن من فعله في الموسم الحالي.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما تخطى إبراهيموفيتش الهداف التاريخي الثاني للنادي برصيد 156 هدفا ولكنه يطمح في أن يتخطى إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدفا.

خطة مبابي الحالية وفقا لليكيب هي تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان بعقد قصير لمدة موسمين مع قضاء الموسم المقبل فقط مع باريس سان جيرمان والرحيل بعده مع استفادة النادي ماديا.

مبابي شارك منذ بداية الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 17 آخرين.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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