أمير عزمي مجاهد: أرفض تشويه صورتي.. وأحترم قرارات إدارة الزمالك

شدد أمير عزمي مجاهد المدرب السابق في الجهاز الفني للزمالك على احترامه لقرارات مجلس إدارة النادي، والتي قررت رحيله والمدرب العام السابق مدحت عبد الهادي.

وكتب مجاهد عبر فيسبوك: "في البداية أعرب عن حزني الشديد كأحد أبناء الزمالك لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ويشهد الله أننا لم ندخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى الفريق والظهور بأفضل صورة".

وشدد "وأود أن أشير إلى أنني لم يسبق لي أن أفتعل أي مشكلة سواء عندما كنت لاعبا أو مدربا، وأرفض تشويه صورتي أو اتهامي بسوء السلوك أثناء مباراة الوداد الأخيرة بدون وجه حق، وبشهادة الجميع ووفقا للقطات التي أظهرها بث المباراة أنني كنت أحاول توجيه اللاعبين في الملعب وإبعادهم عن المشكلة التي حدثت خارج الخطوط، للحفاظ على تركيزهم".

وأتم "وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك الكيان العريق في الفترة المقبلة وأن يظل الفريق على منصات التتويج ويحصد المزيد من الألقاب، كما أعلن احترامي الكامل لقرارات مجلس إدارة النادي وأتمنى لهم التوفيق".

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وخسر الزمالك أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، حسب وصفه في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.