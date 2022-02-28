سيلعب حتى الـ46 من عمره.. بوفون مستمر مع بارما إلى 2024

أعلن نادي بارما الإيطالي تمديد عقد الأسطورة جيانلويجي بوفون حتى صيف 2024.

بوفون البالغ من العمر 44 عاما ستمتد مسيرته بذلك حتى الـ46 من عمره.

في الصيف الماضي أعلن نادي بارما عودة حارسه الذي رحل في 2001 لصفوف يوفنتوس بعقد يمتد لموسمين بقميص الجيالوبلو حتى صيف 2023، قبل أن يمدده لموسم جديد.

وكان بوفون قد أعلن رحيله عن يوفنتوس بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

بوفون فضل العودة لبارما بسبب مشروع الفريق الطموح، بعدما بدأ مسيرته الكروية مع بارما، قبل 27 عاما.

ورحل بوفون من بارما وانتقل ليوفنتوس عام 2001 كأغلى حارس في التاريخ حينها مقابل 51 مليون يورو، واستمر مع الفريق حتى عام 2018.

وحقق جانلويجي 25 لقبا بقميص يوفنتوس محليا، لكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال 3 مناسبات خسر خلالها النهائي.

وبقميص منتخب إيطاليا توج الحارس المُلقب بـ "العنكبوت" بلقب كأس العالم 2006، وخاض 176 مباراة دولية حتى 2018.

لكنه رحل لصفوف باريس سان جيرمان ولعب معهم موسم 2018-2019 قبل العودة مجددا ليوفنتوس.

ومع باريس فاز بلقب السوبر الفرنسي والدوري.

ويلعب بارما في دوري القسم الثاني.

وهذا هو الموسم الثاني الذي يخوضه بوفون في الدرجة الثانية، إذ سبق له أن لعب موسم 2006-07 مع يوفنتوس بعد هبوطه إثر فضحية كالتشيوبولي وتوج باللقب.