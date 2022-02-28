سيلعب حتى الـ46 من عمره.. بوفون مستمر مع بارما إلى 2024

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

جيانلويجي بوفون - بارما

أعلن نادي بارما الإيطالي تمديد عقد الأسطورة جيانلويجي بوفون حتى صيف 2024.

بوفون البالغ من العمر 44 عاما ستمتد مسيرته بذلك حتى الـ46 من عمره.

في الصيف الماضي أعلن نادي بارما عودة حارسه الذي رحل في 2001 لصفوف يوفنتوس بعقد يمتد لموسمين بقميص الجيالوبلو حتى صيف 2023، قبل أن يمدده لموسم جديد.

أخبار متعلقة
نادي شالكه يفسخ تعاقده مع راعيه الروسي برونو: نريد الفوز بدربي مانشستر بأي ثمن تشافي: بيدري يذكرني بـ إنييستا.. وديمبيلي يمكنه أن يصبح الأفضل في مركزه تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

وكان بوفون قد أعلن رحيله عن يوفنتوس بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

بوفون فضل العودة لبارما بسبب مشروع الفريق الطموح، بعدما بدأ مسيرته الكروية مع بارما، قبل 27 عاما.

ورحل بوفون من بارما وانتقل ليوفنتوس عام 2001 كأغلى حارس في التاريخ حينها مقابل 51 مليون يورو، واستمر مع الفريق حتى عام 2018.

وحقق جانلويجي 25 لقبا بقميص يوفنتوس محليا، لكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال 3 مناسبات خسر خلالها النهائي.

وبقميص منتخب إيطاليا توج الحارس المُلقب بـ "العنكبوت" بلقب كأس العالم 2006، وخاض 176 مباراة دولية حتى 2018.

لكنه رحل لصفوف باريس سان جيرمان ولعب معهم موسم 2018-2019 قبل العودة مجددا ليوفنتوس.

ومع باريس فاز بلقب السوبر الفرنسي والدوري.

ويلعب بارما في دوري القسم الثاني.

وهذا هو الموسم الثاني الذي يخوضه بوفون في الدرجة الثانية، إذ سبق له أن لعب موسم 2006-07 مع يوفنتوس بعد هبوطه إثر فضحية كالتشيوبولي وتوج باللقب.

جيانلويجي بوفون بارما
نرشح لكم
إثارة في سقوط لاتسيو.. إنسيني يقود نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي فلاهوفيتش يواصل تألقه.. يوفنتوس يجتاز إمبولي بثلاثية تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي
أخر الأخبار
ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
قائد ليفربول: أتمنى أن يكون كأس الرابطة بداية لألقاب أخرى هذا الموسم 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مالك تشيلسي يحاول التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير عزمي مجاهد: أرفض تشويه صورتي.. وأحترم قرارات إدارة الزمالك 51 دقيقة | مصر
سيلعب حتى الـ46 من عمره.. بوفون مستمر مع بارما إلى 2024 ساعة | الدوري الإيطالي
أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج إلى فترة من الصمت.. ولم أكن أفضل الانضمام للجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
المريخ يرد عبر في الجول على أنباء "مواجهة الأهلي في جنوب إفريقيا" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الكشف عن موعد المواجهات الحاسمة لـ دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد