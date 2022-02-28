أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج إلى فترة من الصمت.. ولم أكن أفضل الانضمام للجهاز الفني
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 13:21
كتب : ياسر الشريف
شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي على أن فريقه يحتاج إلى فترة من الصمت حاليا للخروج من أزمته.
وقال خضر في تصريحات عبر FilGoal.com: "لا بد أن يصمت كل من ينتمي للنادي حتى لا يشتت انتباه الأطراف داخل الفريق"
وتابع "يجب أن تركز جميع الأطراف على الاستعداد لخوض المباريات حتى يعبر الفريق من أزمته الحالية".
وأضاف "بالطبع لم أكن أفضل أن انضم للجهاز الفني للإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وقلت ذلك لكن أمام الحب في المساهمة في الخروج من الأزمة قبلت وندمت".
وأتم "أتمنى أن تساهم كل الأطراف في الخروج من الأومىة والمساندة الفعالة للجهاز الفني واللاعبين".
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط مع إيسترن كومباني متذيل الترتيب عقب مرور عشر جولات من الدوري.
نرشح لكم
اتحاد الكرة: لم يصدر قرار رسمي بشأن كأس مصر.. وموقف الجماهير من مواجهة السنغال موعد مباريات الإثنين 28 فبراير 2022.. مواجهتان في الدوري المصري رئيس الزمالك يكشف عن محتوى تسجيل صوتي منسوب لـ كارتيرون مرتضى: أدعو حامل كرات الوداد وأسرته لزيارة مصر.. وطلبنا حضور 60 ألف مشجع لمباراتي إفريقيا مرتضى: لن ألعب كأس مصر الجديد إلا بعد استكمال القديم مرتضى: أي لاعب لن يحضر لتجديد تعاقده يوم الخميس لن يلمس الكرة في الزمالك مرتضى: كارتيرون يجهز للهروب.. سأتقدم بشكوى ضده وهذا تشكيل جهاز الزمالك الجديد خبر في الجول - الزمالك قد يستعين بـ أيمن طاهر في هذه الحالة