أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج إلى فترة من الصمت.. ولم أكن أفضل الانضمام للجهاز الفني

شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي على أن فريقه يحتاج إلى فترة من الصمت حاليا للخروج من أزمته.

وقال خضر في تصريحات عبر FilGoal.com: "لا بد أن يصمت كل من ينتمي للنادي حتى لا يشتت انتباه الأطراف داخل الفريق"

وتابع "يجب أن تركز جميع الأطراف على الاستعداد لخوض المباريات حتى يعبر الفريق من أزمته الحالية".

وأضاف "بالطبع لم أكن أفضل أن انضم للجهاز الفني للإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وقلت ذلك لكن أمام الحب في المساهمة في الخروج من الأزمة قبلت وندمت".

وأتم "أتمنى أن تساهم كل الأطراف في الخروج من الأومىة والمساندة الفعالة للجهاز الفني واللاعبين".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط مع إيسترن كومباني متذيل الترتيب عقب مرور عشر جولات من الدوري.