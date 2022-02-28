كرة يد - الكشف عن موعد المواجهات الحاسمة لـ دوري المحترفين

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 13:00

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات الدورتين المجمعتين للمرحلة الختامية من مسابقة دوري المحترفين.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر الدورتين المجمعتين على أن تختتم منافسات الدوري يوم 31 من شهر مارس المقبل.

وتتنافس أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش في المرحلة الأخيرة بلعب دورتين مجمعتين والأكثر حصدا للنقاط يحصد لقب الدوري.

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وتأهل الزمالك للمرحلة الأخيرة وفي رصيده نقطتين في الصدارة بينما الأهلي ثانيا بـ 1.5 نقطة أما سبورتنج فرصيده نقطة واحدة وأخيرا طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 0.5 نقطة.

وجاءت مباريات الدورة المجمعة الأولى كالآتي:

الأربعاء 9 مارس

الزمالك × طلائع الجيش (4:00 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (6:00 مساء)

الخميس 10 مارس

الأهلي × طلائع الجيش (4:00 عصرا)

سبورتنج × الزمالك (6:00 مساء)

الجمعة 11 مارس

طلائع الجيش × سبورتنج (3:00 عصرا)

الزمالك × الأهلي (5:00 مساء)

بينما الدورة المجمعة الثانية:

الثلاثاء 29 مارس

طلائع الجيش × الزمالك (4:00 عصرا)

سبورتنج × الأهلي (6:00 مساء)

الأربعاء 30 مارس

طلائع الجيش × الأهلي (4:00 عصرا)

الزمالك × سبورتنج (6:00 مساء)

الخميس 31 مارس

سبورتنج × طلائع الجيش (4:00 عصرا)

الأهلي × الزمالك (6:00 مساء)

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