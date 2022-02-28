أحمد ناجي: لا أحب أن يُقحم اسمي في ترشيحات الزمالك.. كامل التوفيق لأبنائه

رفض أحمد ناجي مدرب حراس سموحة إقحام اسمه في ترشيحات العمل بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وكتب ناجي، مدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عبر فيسبوك: "رغم مكان ومكانة نادى الزمالك أحد قُطبي الكُرة المصرية وهو غني بأبنائه، أنا لا أُحب أن يُقحم اسمي في ترشيحات العمل في نادى الزمالك مع الأُمنيات بالتوفيق لنادى الزمالك وأبنائه بالقيام برفعة ناديهم وهم قادرين على ذلك كل التوفيق".

وكانت بعض الترشيحات قد ذهبت لاحتمالية تولي ناجي، الذي لعب للأهلي ودرب حراسه، تدريب حراس مرمى الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أمس الأحد تولي أيمن طاهر تدريب حراس مرمى الفريق.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "كارتيرون يجهز للهروب من الزمالك للمرة الثانية ومعنا تسجيلات بصوته سوف أفصح عنها".

وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد كارتيرون في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل "لو كنت اتخذت أي قرار بشأن كارتيرون قبل مباراة الوداد في المغرب كان البعض سيقول إنني أهدم استقرار الفريق، والآن المباراة انتهت وجاء وقت الحساب".

وأكمل "جزء كبير من الجمهور كان يتمنى استمرار كارتيرون وعدم عودتي لرئاسة نادي الزمالك، فما رأيكم الآن في كارتيرون بعدما صبرت عليه كل هذا الوقت".

وأفصح "كل شهر يرسل لنا كارتيرون إنذار للحصول على راتبه الشهري بعد انتهاء المدة المحددة لدفع راتبه".

وتابع "لا يوجد أي لاعب اشتكى الزمالك أثناء تواجدي في رئاسة النادي وفاز بالقضية، والعكس تماما مع اللجنة السابقة أي لاعب رفع قضية ضد الزمالك بسبب مستحقاته المالية فاز بها".

وأعلن عن قرار مجلس الإدارة قائلا: "اتخذنا قرارا بتعيين أسامة نبيه في منصب المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

وأتم تصريحاته "إذا كنت تريد الرحيل يا كارتيرون صارحني بذلك وسوف نوافق على رحيلك، وأعرف جيدا مفاوضاتك مع أحد الأندية السعودية".