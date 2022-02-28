دويدار: مكتب حبيب العادلي هاتفني بعد هدفي الذي فزنا به على الأهلي
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 12:44
كتب : FilGoal
قال أحمد دويدار لاعب الزمالك والإسماعيلي واتحاد الشرطة السابق إن مكتب وزير الداخلية هاتفه بعدما سجل هدف فوز الأخير على الأهلي في 2008.
أحمد دويدار
النادي : نادي زد
في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2008-2009 تفوق اتحاد الشرطة على الأهلي بركلة جزاء نفذها دويدار في شباك الحارس أمير عبد الحميد.
وصرح دويدار عبر قناة الحياة "بعد المباراة هاتفني مكتب حبيب العادلي (وزير الداخلية آنذاك)، قبل أن يعدل النادي عقدي للأفضل بعد ذلك".
ولعب دويدار (34 عاما) في كاظمة الكويتي وسموحة والإنتاج الحربي وزد.
ومثل منتخب مصر في 9 مباريات وحصل على وصافة كأس إفريقيا 2017.
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