الرياضية السعودية: أهلي جدة ينتظر رد أحد المدربين تمهيدا لفسخ عقد هاسي

باتت أيام بيسنيك هاسي المدير الفني الألباني معدودة مع فريق أهلي جدة السعودي بعد خسارة الدربي.

وخسر أهلي جدة أمام نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة أهلي جدة تنتظر رد أحد المدربين الذين دخلت في مفاوضات معهم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أهلي جدة تتنظر رد المدرب تمهيدا لفسخ عقد الألباني هاسي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن عدم التوقيع مع بديل بشكل رسمي هو السبب في بقاء هاسي مع الفريق حتى الآن.

وسيقود هاسي مباراة أهلي جدة المقبلة أمام الاتفاق في الجولة 23 من مسابقة الدوري في حال لم يتم التوقيع مع مدرب آخر خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ولم تبلغ إدارة أهلي جدة المدرب الألباني حتى الآن بالرحيل أو نيتهم في الاستغناء عنه كونه مازال مشرفا على الفريق وفقا للتقرير السعودي.