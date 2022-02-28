عبد الستار صبري: كدت أنضم لـ الأهلي في 98.. وصالح سليم كان وكيلي مع تيرول

قال عبد الستار صبري نجم مصر السابق إنه كاد ينتقل للأهلي في 1998 بعد نهاية موسمه الأول في الملاعب الأوروبية.

وروى صبري عبر القناة الأولى "صالح سليم هو من جعلني أحترف في النمسا. كنت في المقاولون العرب، هاتفني عدلي القيعي لأجتمع بصالح سليم. قال الأخير من الممكن أن أذهب للسعودية، لكن القيعي رد بأن الكثيرين ذهبوا للسعودية، فليذهب إلى النمسا".

وواصل "تحدثوا مع نادي تيرول النمساوي لألعب هناك 6 أشهر ثم أعود للأهلي، لكن في نهاية الموسم كان الفريق يعاني فشاركت وتألقت في مباريات معدودة، بعدها أرادوا تمديد التعاقد معي".

وأضاف "صالح سليم تفاوض بإسمي مع تيرول، كان وكيلي في المفاوضات، وقال لي لو حدثت مشكلة هاتفني، الأهلي بيتك".

لعب صبري (47 عاما) موسما ونصف في تيرول، قبل أن ينضم آراو السويسري لمدة 6 أشهر.

ثم لعب لباوك وبنفيكا وماريتيمو وإستريلا وطلائع الجيش واعتزل في 2010.

ومثل صبري منتخب مصر في 71 مباراة وسجل 11 هدفا وتوج بكأس إفريقيا 1998.