ألفيش: هناك أسلوب يجب أن تدافع عنه حتى النهاية في برشلونة.. وهدفنا كان استعادة الروح

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

داني ألفيش برشلونة

شدد داني ألفيش لاعب برشلونة على استمتاعه بالفترة الحالية وبعودته للعب مع برشلونة مرة أخرى.

وفاز برشلونة على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وعاد ألفيش للمشاركة مرة أخرى بعد غيابه في المباراتين الأخيرتين بسبب تعرضه للطرد المباشر خلال مواجهة أتليتكو مدريد.

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وقال ألفيش في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أردت العودة والمنافسة مع زملائي، في هذا النادي هناك أسلوب لعب عليك الدفاع عنه حتى النهاية، السيطرة على الكرة بشكل كبير كما اعتدنا والقتال أثناء قضاء وقت ممتع في الملعب".

وتابع "ما نمر به الآن نتيجة للالتزام والعمل اليومي وعدم قبول الوضع الذي كنا نمر به في السابق وكان الهدف هو استعادة روح الفريق".

وأضاف "لقد لعبت مع ناس من ذلك المستوى من قبل، وإنه لأمر مدهش أن تسترجع كل ذلك من الداخل إنه يجعل كامب نو ممتعا".

بذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس صاحب المركز الثالث.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة الـ 37 في المركز الثامن.

داني ألفيش برشلونة
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