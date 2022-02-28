اتحاد الكرة: لم يصدر قرار رسمي بشأن كأس مصر.. وموقف الجماهير من مواجهة السنغال

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الاستقرار على قرار رسمي بشأن النسخة الماضية من كأس مصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى إلغاء النسخة الماضية من كأس مصر بسبب ضيق الوقت للموسم الحالي.

وكانت النسخة الماضية قد وصلت إلى نصف النهائي بتأهل الزمالك لمواجهة أسوان بينما ينتظر بتروجت الفائز من الأهلي أمام بيراميدز.

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وقال وليد العطار عبر إذاعة أون سبورت: "لم يصدر قرار رسمي بشأن إلغاء كأس مصر، كلها مجرد اجتهادات".

وأضاف "ندرس كل السيناريوهات بما يخدم الكرة المصري، ومن الوارد أن يتم استئناف النسخة الماضية".

وأوضح العطار "هناك علامات استفهام عديدة، ومجلس الإدارة يدرس كل الأطروحات".

وتابع "إذا لم نجد توقيتات متاحة سيتم دراسة العقود لمعرفة بنود التعاقدات المختلفة".

وبالحديث عن مواجهة السنغال كشف "كارلوس كيروش طلب تأجيل الجولة 14 من الدوري وتأجيل مباراة الإياب ونجحنا في الأمرين".

وشدد "لم تصلنا موافقة رسمية بشأن عدد الجماهير، ولكن حصلنا على وعود من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 60 ألف متفرج".

وواصل "ندعم جميع الأندية المصرية لحضور جماهيرها في البطولات الإفريقية".

واختتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تصريحاته "جائزة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2 مليون و700 ألف دولار، ولم تصل خزينة الاتحاد حتى الآن ومن شأنها أن تحل أزمات".

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