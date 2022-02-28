تشافي: بيدري يذكرني بـ إنييستا.. وديمبيلي يمكنه أن يصبح الأفضل في مركزه

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بموهبة لاعب الفريق الشاب بيدري بعد الأداء الرائع الذي يقدمه، كما شدد على سعادته بالتحسن الذي يشهده الفريق تحت قيادته.

وفاز برشلونة على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "الأحاسيس تتحسن مباراة عن مباراة، الفريق يتدرب بشكل جيد لذلك نحقق تلك النتائج نحن نعمل بشكل جيد جدا".

واستمر "لعبنا أمام فريق قوي حتى عند قيامهم بعملية التدوير وتسجيل أربعة أهداف في مرمى بلباو ليس أمرا سهلا لأنه فريق يعمل بشكل جيد ولكننا ظهرنا بشكل قوي".

وأكمل "لقد كنا جيدين جدا في إخراج الكرة تحت الضغط هذا ما نعمل من أجله، لقد جعلوا المباراة صعبة علينا في الشوط الثاني، أعرف بأن مارسيلينو غاضب بسبب النتيجة النهائية لأننا سجلنا هدفين في نهاية المباراة ولكن كان من الممكن أن نسجلهم مبكرا اعقتد أن النتيجة عادلة".

وتابع "جميعنا شاهدنا ديمبيلي الذي نريده وما يقدر على فعله ولا أعرف إن كان سيستمر هذا لم يعد سؤالا يوجه لي ولكن للإدارة ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم وأنا قلتها كثيرا هو بإمكانه أن يصبح الأفضل في مركزه".

وأضاف "مشاهدة بيدري يلعب أمرا رائع، إنه يذكرني كثيرا بأندريس إنييستا، لا يوجد موهبة مثله لم أراها في أحد آخر وهي غير موجودة، إذا تحدثنا عن الموهبة فهو أفضل لاعب في العالم".

وأتم "أصبحنا في المركز الرابع، الآن سنسعى للثالث ثم للثاني وإذا وصلنا إليه سنلعب من أجل الأول، يجب أن تكون واقعيا ومتواضعا وتواصل العمل لا أكثر".

بذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس صاحب المركز الثالث.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة الـ 37 في المركز الثامن.