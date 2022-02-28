ملف – كل ما قاله مرتضى في ليلة نارية.. مهلة للاعبين وشكوى لـ فيفا وتسجيل لـ كارتيرون

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه يستعد للتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

كما منح رئيس الزمالك مهلة للاعبي الفريق التي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري إلى يوم الخميس المقبل للتجديد، وإلا سيتم تجميدهم.

وإليكم كل ما قاله مرتضى في مداخلته عبر قناة الحدث، أمس الأحد.

"كارتيرون يجهز للهروب من الزمالك للمرة الثانية ومعنا تسجيلات بصوته سوف أفصح عنها".

"سأتقدم بشكوى ضد كارتيرون في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

"لو كنت اتخذت أي قرار بشأن كارتيرون قبل مباراة الوداد في المغرب كان البعض سيقول إنني أهدم استقرار الفريق، والآن المباراة انتهت وجاء وقت الحساب".

"جزء كبير من الجمهور كان يتمنى استمرار كارتيرون وعدم عودتي لرئاسة نادي الزمالك، فما رأيكم الآن في كارتيرون بعدما صبرت عليه كل هذا الوقت".

"كل شهر يرسل لنا كارتيرون إنذار للحصول على راتبه الشهري بعد انتهاء المدة المحددة لدفع راتبه".

"لا يوجد أي لاعب اشتكى الزمالك أثناء تواجدي في رئاسة النادي وفاز بالقضية، والعكس تماما مع اللجنة السابقة أي لاعب رفع قضية ضد الزمالك بسبب مستحقاته المالية فاز بها".

"إذا كنت تريد الرحيل يا كارتيرون صارحني بذلك وسوف نوافق على رحيلك، وأعرف جيدا مفاوضاتك مع أحد الأندية السعودية".

ونشر مرتضى منصور تسجيلا صوتيا ونسبه إلى الفرنسي كارتيرون مدرب الفريق.

وجاء في التسجيل الصوتي ما يلي:

"أريدك أن تعرف أنه تم التواصل معي مجددا من أهلي جدة وطلبوا مني تجهيز موعد يوم الإثنين وقلت لهم لا".

"أنا أتحدث عن أهلي جدة، أنا قلت لهم لا بالنسبة ليوم الإثنين، أريدك أن تعرف أني أمنحك ثقتي ولكني أتوقع منك المزيد".

"يريدون تنظيم اجتماع رجاء تواصل مع (نواف) وافعل ما يجب عليك فعله وأعلمني لاحقا ولكني أريد للأمور أن تسير بشكل أفضل".

"اتخذنا قرارا بتعيين أسامة نبيه في منصب المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى"

"نلعب يوم الأربعاء ضد فيوتشر، يوم الخميس أي لاعب لن يأتي لتجديد تعاقده حتى الساعة الثانية ظهرا لن يلمس الكرة مرة أخرى في نادي الزمالك".

"المهلة المحددة لأي لاعب ينتهي تعاقده قريبا وينتظر التجديد هي يوم الخميس المقبل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية مساء، بعدها إذا لم يجدد أي لاعب سيتم تجميده".

"لن نصنع من اللاعبين نجوما على حساب نادي الزمالك".

"كل ما يحلم به جمهور الزمالك سيحدث، وأي لاعب لا يرغب الجمهور في استمراره مع الفريق سيرحل".

"طلبنا حضور 60 ألف مشجع خلال مباراتي الزمالك ضد الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي".

"لن ألعب كأس مصر الموسم الجديد حتى نستكمل كأس مصر الموسم الماضي".

"كيف نلعب بطولة كأس مصر الموسم الجاري ونحن لم ننهي بطولة الموسم الماضي".

"هذا قرار نهائي ويجب على اتحاد الكرة إيجاد الحلول لهذه الأزمة".