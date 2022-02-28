اسكواش - تأهل نور الشربيني وخسارة علي فرج في ربع نهائي ويندي سيتي

ودع علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل لقب بطولة ويندي سيتي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام زميله مروان الشوربجي.

بينما واصلت نور الشربيني حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتعتبر بطولة ويندي سيتي أحد البطولات الكبرى في رياضة الاسكواش.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في مارس 2020 قبل أن يتم إلغاء النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتختتم مباريات ربع النهائي اليوم الإثنين وتنطلق المباريات في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وحتى فجر اليوم التالي.

وفازت هانيا الحمامي على زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط دون مقابل لتواجه نور الشربيني في نصف النهائي غدا الثلاثاء.

أما يوسف إبراهيم فتغلب على الإسباني إيكر برنابيو بنفس النتيجة ليتأهل لمواجهة مروان الشوربجي.

وكان مروان الشوربجي قد حول تأخره بشوط دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أمام زميله علي فرج.

مباريات اليوم الإثنين: (ختام ربع النهائي)

الأمريكية أماندا صبحي × النيوزلاندية جويل كينج

طارق مؤمن × فارس الدسوقي

نوران جوهر × الإنجليزية جيورجينا كينيدي

النيوزلاندي بول كول × الويلزي جويل ماكين