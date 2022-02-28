موعد مباريات الإثنين 28 فبراير 2022.. مواجهتان في الدوري المصري

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

وينفول كوابينا - سيراميكا كليوباترا

تستأنف اليوم الإثنين مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

يستضيف إيسترن كومباني فريق سيراميكا كليوباترا في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما الاتحاد السكندري فيستضيف فريق طلائع الجيش على ملعب برج العرب في الخامسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف فريق أتالانتا نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

أما في مجموعة بحري بالدرجة الثانية من الدوري المصري فيستضيف الزرقا فريق بايونيرز في ختام منافسات الجولة العشرين.

الدوري المصري إيسترن كومباني الاتحاد السكندري سيراميكا طلائع الجيش
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