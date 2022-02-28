رئيس الزمالك يكشف عن محتوى تسجيل صوتي منسوب لـ كارتيرون

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 01:14

كتب : FilGoal

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تسجيلا صوتيا ونسبه إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، وذلك في مداخلته عبر قناة الحدث اليوم.

وجاء في التسجيل الصوتي ما يلي:

"أريدك أن تعرف أنه تم التواصل معي مجددا من أهلي جدة وطلبوا مني تجهيز موعد يوم الإثنين وقلت لهم لا".

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"أنا أتحدث عن أهلي جدة، أنا قلت لهم لا بالنسبة ليوم الإثنين، أريدك أن تعرف أني أمنحك ثقتي ولكني أتوقع منك المزيد".

"يريدون تنظيم اجتماع رجاء تواصل مع (نواف) وافعل ما يجب عليك فعله وأعلمني لاحقا ولكني أريد للأمور أن تسير بشكل أفضل".

وأعلن منصور أنه سيجتمع مع كارتيرون غدا لبحث هذه المسألة، كما لوح بنيته تقديم شكوى ضد المدرب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "كارتيرون يجهز للهروب من الزمالك للمرة الثانية ومعنا تسجيلات بصوته سوف أفصح عنها".

وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد كارتيرون في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم تصريحاته "إذا كنت تريد الرحيل يا كارتيرون صارحني بذلك وسوف نوافق على رحيلك، وأعرف جيدا مفاوضاتك مع أحد الأندية السعودية".

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