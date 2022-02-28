مرتضى: لن ألعب كأس مصر الجديد إلا بعد استكمال القديم

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 00:52

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن فريقه لن يلعب كأس مصر للموسم الجاري 2021/2022 إلا بعد استكمال بطولة الموسم الماضي.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "لن ألعب كأس مصر الموسم الجديد حتى نستكمل كأس مصر الموسم الماضي".

وأضاف "كيف نلعب بطولة كأس مصر الموسم الجاري ونحن لم ننهي بطولة الموسم الماضي".

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وأتم تصريحاته "هذا قرار نهائي ويجب على اتحاد الكرة إيجاد الحلول لهذه الأزمة".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر 2020/2021 لمواجهة أسوان.

بينما أوقعت قرعة كأس مصر لموسم 2021/2022 الزمالك في مواجهة الداخلية.

وأصدر مرتضى منصور 4 قرارت فيما يخص الجهاز الفني للزمالك. (طالع التفاصيل)

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