مرتضى: لن ألعب كأس مصر الجديد إلا بعد استكمال القديم

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن فريقه لن يلعب كأس مصر للموسم الجاري 2021/2022 إلا بعد استكمال بطولة الموسم الماضي.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "لن ألعب كأس مصر الموسم الجديد حتى نستكمل كأس مصر الموسم الماضي".

وأضاف "كيف نلعب بطولة كأس مصر الموسم الجاري ونحن لم ننهي بطولة الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "هذا قرار نهائي ويجب على اتحاد الكرة إيجاد الحلول لهذه الأزمة".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر 2020/2021 لمواجهة أسوان.

بينما أوقعت قرعة كأس مصر لموسم 2021/2022 الزمالك في مواجهة الداخلية.

وأصدر مرتضى منصور 4 قرارت فيما يخص الجهاز الفني للزمالك. (طالع التفاصيل)