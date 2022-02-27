برشلونة يواصل الإبداع تحت قيادة تشافي برباعية جديدة على بلباو

الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

أوباميانج وفيران توريس - برشلونة X بلباو

حقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على كامب نو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي برشلونة كل من بيير إيميريك أوباميانج وعثمان ديمبيلي.

التشكيل

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شهدت تشكيل برشلونة الأساسي عودة داني ألفيش للمشاركة بشكل أساسي، كما شارك سيرجينيو ديسيت في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ألبا.

بذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس صاحب المركز الثالث.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة الـ 37 في المركز الثامن.

أحداث المباراة

سارت المباراة بشكل هادئ في بدايتها بدون خطورة على المرمى الفريقين.

وفي الدقيقة الـ 18 كاد جافي أن يسجل الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فيران توريس ولكن تسديدة جافي عغلت المرمى.

وتألق أوناي سيمون في الدقيقة الـ 31 بتصديه لتسديدة قوية من توريس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 36 افتتح أوباميانج التسجيل بالهدف الأول لبرشلونة بمتابعته لرأسية بيكيه التي ارتدت من القائم ليسدد الكرة في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني سيطر بلباو على الدقائق الأولى قبل أن يستعيد برشلونة توازنه مرة أخرى.

وفي الدقيقة الـ 63 أهدر فيران توريس انفرادا صريحا بمرمى سيمون بعد خطأ من مدافع بلباو في المرور بالكرة ليسدد توريس في أحضان سيمون.

وأضاف البديل عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ 72 بطريقة رائعة بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الزاوية الضيقة للحارس أوناي سيمون.

وسجل لوك دي يونج الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ 89 برأسية مستغلا عرضية رائعة من ديمبيلي.

وأنهى ممفيس ديباي رباعية برشلونة في الدقيقة الـ 93 مستغلا عرضية جديدة من ديمبيلي لينهي الكرة بقدمه في المرمى.

برشلونة أتلتيك بلباو الدوري الإسباني
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