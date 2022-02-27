العطار: الزمالك طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد.. ولا توجد أزمة بين كيروش واتحاد الكرة
الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:33
كتب : FilGoal
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موقف الجماهير من حضور مباراة الزمالك والوداد المغربي.
وقال وليد العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك طلب حضور الجماهير أمام الوداد المغربي وننتظر رد الجهات الأمنية".
وأضاف "ننتظر الحصول على الموافقات لتحديد عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة".
ويلعب الزمالك ضد الوداد المغربي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وعن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قال: "لا توجد أزمات بين كيروش واتحاد الكرة تماما".
وأتم تصريحاته "علاقة كيروش رائعة مع جمال علام رئيس الاتحاد وحلمي مشهور عضو الاتحاد بعد الفترة الطويلة التي قضاها معهما خلال كأس الأمم الإفريقية".
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