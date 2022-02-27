إثارة في سقوط لاتسيو.. إنسيني يقود نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي

الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

لورنزو إنسيني - نابولي

تغلب نابولي على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولمبيكو" ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإيطالي.

سجل لورنزو إنسيني وفابيان رويز هدفي نابولي في الدقيقتين 62 و94، فيما سجل بيدرو رودريجيز هدف لاتسيو في الدقيقة 88.

البداية أتت بفرصة من لويس ألبرتو في الدقيقة 6 حيث سدد ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

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وفي الدقيقة 9 واصل شيرو إيموبيلي محاولات لاتسيو ولكن مرت كرته أيضا بجوار القائم.

أخطر فرص الشوط الأول أتت في الدقيقة 41، حيث كاد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يسجل الهدف الأول لولا تصدي دافيد أوسبينا حارس نابولي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تواصلت محاولات لاتسيو بواسطة فيليبي أندرسون في الدقيقة 52، ولكن قفاز أوسبينا واصل التصدي.

وفي الدقيقة 57 أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي تبديله الأول بنزول إليف إلماس بدلا من بيوتر زيلينسكي.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 62 بتسديدة متقنة بعد تمريرة حاسمة أهداها إليه البديل إلماس.

على الناحية الأخرى أجرى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو تبديله الأول في الدقيقة 65 بنزول بيدرو رودريجيز بدلا من فيليبي أندرسون.

وسريعا سجل إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 69 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

على الناحية الأخرى حل السيد هيساي بدلا من ستيفان رادو بصفوف لاتسيو في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 81 حل ستانيسلاف لوبوتكا وآدم وناس في صفوف نابولي بدلا من دييجو ديمي وماتيو بوليتانو.

وكاد بيدرو أن يتعادل في الدقيقة 82 ولكن أوسبينا كان بالمرصاد كالعادة، فيما حل فرانشيسكو أتشيربي وتوما باسيتش بدلا من باتريك ولوكاس ليفا في صفوف لاتسيو.

وأخيرا نجح بيدرو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 من متابعة أسكنها الشباك، ولكن في الدقيقة 94 صنع إنسيني هدف الفوز الذي سجله فابيان رويز.

بذلك يرفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن ميلان، ويليهما إنتر ميلان بـ55 نقطة ولكن له مباراة مؤجلة، فيما تراجع لاتسيو إلى المركز السابع بـ43 نقطة.

لاتسيو نابولي الدوري الإيطالي
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