وفاق سطيف يعلن رحيل نبيل الكوكي عن تدريب الفريق

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري في بيان رسمي رحيل التونسي نبيل الكوكي والجهاز الفني عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار قد عقد اجتماعا مع الكوكي بعد عودة الفريق من جنوب إفريقيا مباشرة من أجل النظر في النتائج ووضية الفريق خلال الفترة السابقة.

وانتهى اجتماع مجلس الإدارة مع الكوكي بالاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين مع تقدير الإدارة للجهود التي قام بها خلال فترة تدريبه للفريق.

ولم يعلن النادي الجزائري عن اسم المدرب الذي سيخلف الكوكي في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب صاحب الـ 51 عاما ثد تولى مسؤولية تدريب وفاق سطيف في أكتوبر 2019.

وكان وفاس سطيف كان قد تعرض للهزيمة السابعة هذا الموسم في جميع البطولات خلال مواجهة أمازولو والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.