كلوب: الحظ حالف ليفربول للفوز بالكأس.. وهذا سبب مشاركة كيليهر

الأحد، 27 فبراير 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

كشف الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سبب مشاركة كيليهر أمام تشيلسي اليوم، مشيرا إلى أن الحظ حالف الريدز للانتصار.

وحقق ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "في كرة القدم الاحترافية يجب أن يكون هناك مساحة لبعض المشاعر. كويمين كيليهر صبي صغير لعب كل مباريات البطولة فماذا أفعل؟ أنا مدير محترف وإنسان في نفس الوقت. والجزء الإنساني هو من فاز اليوم ويستحق ذلك".

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وتابع "في مركز التدريب لدينا جدار يقف عليه جميع حراس المرمى من فاز بشيء ما ويمكن لـ كيليهرالمضي فيه وهذا ما ينبغي أن يكون".

وأضاف "أنا سعيد أن يحتفل الناس بشيء مثل هذا. تشيلسي قوي بشكل لا يصدق، لقد تساوينا معا. هذه هي البداية ، لسنا سخفاء. نحن بحاجة إلى الحظ ولقد حالفنا".

وواصل "أنا بخير ولكنني ككنت ساكون أفضل إذا فزنا في الوقت الأصلي بهدف وعدنا للمنزل. أنا سعيد لأن الناس في الأوقات المظلمة يمكنهم الاحتفال بشيء مثل هذا".

وعن الطفل الذي ظهر يحتفل مع فريق ليفربول، قال: "أنا لا أعرفه ولكن والده كان يصرخ و جعلناه يحتفل معنا".

وأتم "علينا أن نعمل بجد. سنلعب يوم الأربعاء مرة أخرى وهو ما لا أستطيع تصديقه الآن. سنجربه. إنها مباراة على أرضنا وستكون الأجواء قوية بسبب ما حدث الليلة".

يورجن كلوب ليفربول كأس الرابطة تشيلسي
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