رسالة من اتحاد الكرة لـ محمد صلاح بعد الفوز بكأس الرابطة

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة لمحمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفاز الريدز بلقبه التاسع في البطولة ليكون أكثر الفرق تتويجا بها بعد فك الشراكة مع مانشستر سيتي.

ونشر اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق".

محمد صلاح سجل الركلة الخامسة في ركلات الترجيح، قبل أن تستمر الركلات إلى أن أهدر كيبا أريزابالاجا الركلة الأخيرة مع تشيلسي، ليذهب اللقب إلى محمد صلاح ورفاقه. لقب هو التاسع في تاريخ ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، كأكثر فريق توج بالبطولة تاريخيا.

ويعد اللقب هو الخامس لـ محمد صلاح بقميص ليفربول.

الملك المصري توج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، وكأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.

الآن، أضاف صلاح لقب كأس الرابطة الإنجليزية إلى خزينة ألقابه مع ليفربول، لكي لا يتبقى سوى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية من الألقاب التي يمكن لـ صلاح المنافسة على الفوز بها رفقة الحمر، ولم يتوج بهما حتى الآن.

وبخلاف ليفربول، فإن اللقب هو الثامن للنجم المصري في أوروبا.

صاحب الـ29 عاما توج بلقبين للدوري السويسري رفقة بازل موسمي 2012/2013، و2013/2014.

وتوج كذلك بلقب الدوري الإنجليزي مرة مع تشيلسي موسم 2014/2015 بعد أن قرر جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي، إهداء ميدالية له رغم إعارته إلى روما في منتصف الموسم.

وفك صلاح الشراكة مع محمد النني صاحب السبعة ألقاب في أوروبا ليكون أكثر مصري يفوز بالألقاب في أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، ورغم إن صلاح قاد منتخب مصر إلى أولمبياد لندن 2012، وكأس العالم 2018، لكنه خسر نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين بنسختي 2017، و2021.

ومازال صلاح ينافس هذا الموسم رفقة ليفربول على ألقاب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح كذلك يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على المستوى الفردي برصيد 19 هدفا.