جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي في الصدارة ويلاحقه 12 لاعبا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم سموحة

انفرد مروان حمدي مهاجم سموحة بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن بعدما سجل هدفا في شباك غزل المحلة.

مروان حمدي

النادي : سموحة

سموحة

وفاز سموحة على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من الدوري، وسجل مروان حمدي هدف فريقه الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة.

مروان حمدي رفع رصيده إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متفوقا على الكثير من اللاعبين.

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وخلف مراون حمدي يأتي 12 لاعبا يلاحقونه في سباق هدافي الدوري المصري.

ويأتي بعد مروان حمدي 5 لاعبين سجل كل منهم 5 أهداف حتى الآن في الدوري وهم:

بيرسي تاو مهاجم الأهلي

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك

محمد هلال مهاجم البنك الأهلي

أجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

جون إيبوكا مهاجم إنبي

ثم يأتي بعد ذلك 8 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف في الدوري حتى الآن وهم:

شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا

صديق كالابا مهاجم سموحة

عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

خالد قمر مهاجم الجونة

علي معلول ظهير أيسر الأهلي

كريم الديب لاعب وسط الاتحاد السكندري

محمود وادي مهاجم بيراميدز

مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق

مروان حمدي الدوري المصري
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