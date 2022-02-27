انتهت في إسبانيا - برشلونة(4)-(0) بلباو.. برشلونة يواصل الإبداع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق89. جوووووول ثالث لبرشلونة عن طريق لوك دي يونج برأسية مستغلا عرضية ديمبيلي

ق72. جوووووول رائع ثاني لبرشلونة من عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لأوناي سيمون

ق63. فيران توريس يضيع انفرادا صريحا بالمرمى بعد تصدي أوناي سيمون

ق60. ربع ساعة متوازنة في السيطرة بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق أوباميانج بعد متابعة لرأسية بيكيه

ق31. أوناي سيمون يتصدى للأول بتسدية من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء

ق18. تمريرة رائعة من توريس لجافي على نقطة منطقة الجزاء ولكن جافي يسدد فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل