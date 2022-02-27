استعدادا لاستئناف الدوري.. بيراميدز يواجه تليفونات بني سويف وديا

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز خوض مباراة ودية يوم الاثنين في إطار الإعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي تليفونات بني سويف في الخامسة من مساء الاثنين بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب يوم 4 مارس المقبل في الدوري الممتاز على استاد الجبل الأخضر في الجولة الـ12 من المسابقة.

وفاز بيراميدز على الصفاقسي في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية ليواصل تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وعن سموحة صاحب المركز الثالث. ولا يزال يتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤجلة.