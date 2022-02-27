سطر جديد في مجد محمد صلاح الأوروبي بلقب ثامن

الأحد، 27 فبراير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح الملك المصري

توج محمد صلاح بلقب أوروبي ثامن في مسيرته الاحترافية بقارة أوروبا بإضافة لقب جديد رفقة ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصل محمد صلاح على لقب كأس الرابطة الإنجليزية رفقة ليفربول بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 11-10.

محمد صلاح سجل الركلة الخامسة في ركلات الترجيح، قبل أن تستمر الركلات إلى أن أهدر كيبا أريزابالاجا الركلة الأخيرة مع تشيلسي، ليذهب اللقب إلى محمد صلاح ورفاقه. لقب هو التاسع في تاريخ ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، كأكثر فريق توج بالبطولة تاريخيا.

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ويعد اللقب هو الخامس لـ محمد صلاح بقميص ليفربول.

الملك المصري توج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، وكأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.

الآن، أضاف صلاح لقب كأس الرابطة الإنجليزية إلى خزينة ألقابه مع ليفربول، لكي لا يتبقى سوى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية من الألقاب التي يمكن لـ صلاح المنافسة على الفوز بها رفقة الحمر، ولم يتوج بهما حتى الآن.

وبخلاف ليفربول، فإن اللقب هو الثامن للنجم المصري في أوروبا.

صاحب الـ29 عاما توج بلقبين للدوري السويسري رفقة بازل موسمي 2012/2013، و2013/2014.

وتوج كذلك بلقب الدوري الإنجليزي مرة مع تشيلسي موسم 2014/2015 بعد أن قرر جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي، إهداء ميدالية له رغم إعارته إلى روما في منتصف الموسم.

وعلى الصعيد الدولي، ورغم إن صلاح قاد منتخب مصر إلى أولمبياد لندن 2012، وكأس العالم 2018، لكنه خسر نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين بنسختي 2017، و2021.

ومازال صلاح ينافس هذا الموسم رفقة ليفربول على ألقاب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح كذلك يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على المستوى الفردي برصيد 19 هدفا.

كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول محمد صلاح
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