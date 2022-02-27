بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأحد قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الوداد المغربي أمس السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض التدريبات الجماعية غدا الإثنين، على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق فيوتشر، مساء يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، والتي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابع برصيد نقطتين، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ7 نقاط، والوداد صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.

وفي الدوري يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.