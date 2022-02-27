دورتموند يبتعد عن الصدارة بتعادل مع أوجسبورج
الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
تعادل بوروسيا دورتموند مع أوجسبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.
سجل هدف دورتموند الوحيد ثورجان هازارد، بينما سجل نوا بازيه هدف أوجسبورج.
تقدم هازارد لدورتموند بالهدف الأول في الدقيقة الـ 35 بعد مرور رائع من المدافعين بطريقة رائعة ليسدد تسديدة أرضية في الزاوية البعيدة.
وتعادل بازيه لأوجسبورج في الدقيقة الـ 78 برأسية متابعا لتسديدة أرني ماير ليكمل الكرة في المرمى.
بذلك التعادل ارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 50 في المركز الثاني ليتسع الفارق بينه وبين بايرن ميونيخ المتصدر إلى 8 نقاط، كما ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة الـ 23 في المركز الـ 15.
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