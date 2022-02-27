12 بطاقة صفراء وطرد و6 أهداف.. فوز مثير لـ جالاتا سراي على ريزه سبور بمشاركة مصطفى محمد

الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

حقق جالاتا سراي فوزا مثيرا على تشايكور ريزه سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وشارك محمد مهاجم منتخب مصر مع فريقه جالاتا سراي في المباراة، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 ويشارك بدلا منه النجم الهولندي المخضرم ريان بابل.

جالاتا سراي رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 35 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي، وتجمد رصيد ريزه سبور عند النقطة 23 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين وأشهر خلالها الحكم البطاقة الصفراء 12 مرة للاعبين الفريقين ومن بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

كذلك طرد الحكم بايانو لاعب ريزه سبور.

وصف المباراة

تقدم ريزه سبور في الدقيقة 8 بهدف عن طريق فيرنانديز، قبل أن يتعادل باتريك فان أنهولت لـ جالاتا سراي في الدقيقة 40.

وعاد ريزه سبور للتقدم في الدقيقة 49 بهدف سجله بويد.

وشارك المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 57، وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وحصل جالاتا سراي على ركلة جزاء ثانية وتقدم ريان بابل لتنفيذها، وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 70.

وأضاف باتريك فان أنهولت الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 87 بصناعة النجم الجزائري سفيان فيجولي.

وفي الوقت بدل الضائع سجل جوميز هدف جالاتا سراي الرابع ليؤكد فوز الفريق الأصفر.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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